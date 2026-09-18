Игра для ПК Far Cry New Dawn Ultimate Bunlde [UB_5345] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Far Cry New Dawn Ultimate Bunlde [UB_5345] (электронный ключ)
Описание
Пришло время встать на защиту округа Хоуп! В издание входят Far Cry 5 Gold Edition и Far Cry New Dawn Deluxe Edition!
Far Cry 5 Gold Edition
Издание Gold Edition включает в себя игру, набор Digital Deluxe и Season Pass.
Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана - земли свободных и смелых, захваченные фанатиками секты ""Врата Эдема"". Дайте отпор Иосифу Сиду и его сподвижникам. Разожгите огонь сопротивления и освободите жителей округа.
Far Cry New Dawn Deluxe Edition
Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe.
Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.
Вместе с немногими выжившими ведите борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine”.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Пришло время встать на защиту округа Хоуп! В издание входят Far Cry 5 Gold Edition и Far Cry New Dawn Deluxe Edition!
Far Cry 5 Gold Edition
Издание Gold Edition включает в себя игру, набор Digital Deluxe и Season Pass.
Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана - земли свободных и смелых, захваченные фанатиками секты ""Врата Эдема"". Дайте отпор Иосифу Сиду и его сподвижникам. Разожгите огонь сопротивления и освободите жителей округа.
Far Cry New Dawn Deluxe Edition
Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe.
Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.
Вместе с немногими выжившими ведите борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine”.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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