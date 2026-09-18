Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Tom Clancys The Division - Upper East Side Outfit Pack [UB_1748] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Если уже решились отвоевывать улицы Манхэттена, лучше делать это стильно. Снабдите своего агента лучшими костюмами из Верхнего Ист-Сайда. В этот набор входят:
- Черный костюм "Верхний Ист-Сайд"
- Костюм в клетку "Верхний Ист-Сайд"
- Костюм в полоску "Верхний Ист-Сайд"
- Смокинг "Верхний Ист-Сайд"
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб Интернет
Информация по установкеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
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Описание
Внимание! Для активации данного контента необходимо наличие игры Tom Clancys The Division.
Данный комплект экипировки не входит в состав Tom Clancys Season Pass и Tom Clancys Gold Edition.
Если уже решились отвоевывать улицы Манхэттена, лучше делать это стильно. Снабдите своего агента лучшими костюмами из Верхнего Ист-Сайда. В этот набор входят:
- Черный костюм "Верхний Ист-Сайд"
- Костюм в клетку "Верхний Ист-Сайд"
- Костюм в полоску "Верхний Ист-Сайд"
- Смокинг "Верхний Ист-Сайд"
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб Интернет
Информация по установкеОперационная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 40 Гб
Интернет
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