Игра для ПК Assassin’s Creed Одиссея Gold Edition [UB_4949] (электронный ключ)

Описание

Описание

В издание входят игра и Season Pass.

Определите свою судьбу в "Assassin's Creed® Одиссея".

Пройдите путь от изгоя до живой легенды: отправьтесь в далекое странствие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и изменить будущее Древней Греции. Вас ждет совершенно новая боевая система и морские путешествия в огромном бесшовном мире, который постоянно развивается и реагирует на каждое ваше действие.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 46 ГБ

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.