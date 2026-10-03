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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) купить с доставкой в Москве
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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488)

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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - фото 1
TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - фото 2
TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тюнер
  • TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - фото 1
  • TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - фото 2
  • TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488)
1 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Тюнер
Интерфейсы
USB 2.0
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
1080p
Пульт ДУ
да
Телетекст
Да
Цвет
черный
Экранное меню
русское
Поиск каналов
ручной, автоматический
HDMI выход
Да
Композитный выход
Да
Разъем USB2.0
Да
Поддержка форматов
MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3
Декодирование видео
MPEG-2, MPEG-4, H.264
Поддерживаемые разрешения
1080p@50Гц, 1080p@60Гц, 1080i, 720p, 576p, 576i
Функция EPG
Да
Функция PVR
Да
Функция Timeshift
Да
USB Медиаплеер
Да
Пульт управления
Да
Блок питания
внешний
Процессор
GX3235S
Тюнер
Maxliner MXL 60
Потребляемая мощность
100-240 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
450

Описание товара TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488)

Новое поколение цифрового TV, которое позволяет телеканалам осуществлять вещание в формате HD. Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO«STREAM-2» (PF_A4488) принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит) Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ). Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS. Можно подключить к любому телевизору.

Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Тюнер
Интерфейсы
USB 2.0
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
1080p
Пульт ДУ
да
Телетекст
Да
Цвет
черный
Экранное меню
русское
Развернуть
Поиск каналов
ручной, автоматический
HDMI выход
Да
Композитный выход
Да
Разъем USB2.0
Да
Поддержка форматов
MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3
Декодирование видео
MPEG-2, MPEG-4, H.264
Поддерживаемые разрешения
1080p@50Гц, 1080p@60Гц, 1080i, 720p, 576p, 576i
Функция EPG
Да
Функция PVR
Да
Функция Timeshift
Да
USB Медиаплеер
Да
Пульт управления
Да
Блок питания
внешний
Процессор
GX3235S
Тюнер
Maxliner MXL 60
Потребляемая мощность
100-240 В
Страна производитель
Китай
Описание
Новое поколение цифрового TV, которое позволяет телеканалам осуществлять вещание в формате HD. Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO«STREAM-2» (PF_A4488) принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит) Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ). Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS. Можно подключить к любому телевизору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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