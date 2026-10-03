TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488)
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Характеристики
Тип товара
Тюнер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 296208
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тюнер
Интерфейсы
USB 2.0
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
1080p
Пульт ДУ
да
Телетекст
Да
Цвет
черный
Экранное меню
русское
Поиск каналов
ручной, автоматический
HDMI выход
Да
Композитный выход
Да
Разъем USB2.0
Да
Поддержка форматов
MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3
Декодирование видео
MPEG-2, MPEG-4, H.264
Поддерживаемые разрешения
1080p@50Гц, 1080p@60Гц, 1080i, 720p, 576p, 576i
Функция EPG
Да
Функция PVR
Да
Функция Timeshift
Да
USB Медиаплеер
Да
Пульт управления
Да
Блок питания
внешний
Процессор
GX3235S
Тюнер
Maxliner MXL 60
Потребляемая мощность
100-240 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
450
Описание товара TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488)
Новое поколение цифрового TV, которое позволяет телеканалам осуществлять вещание в формате HD. Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO«STREAM-2» (PF_A4488) принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит) Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ). Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS. Можно подключить к любому телевизору.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Тюнер
Интерфейсы
USB 2.0
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
1080p
Пульт ДУ
да
Телетекст
Да
Цвет
черный
Экранное меню
русское
Развернуть
Поиск каналов
ручной, автоматический
HDMI выход
Да
Композитный выход
Да
Разъем USB2.0
Да
Поддержка форматов
MKV, AVI, JPEG, MP3, AC3
Декодирование видео
MPEG-2, MPEG-4, H.264
Поддерживаемые разрешения
1080p@50Гц, 1080p@60Гц, 1080i, 720p, 576p, 576i
Функция EPG
Да
Функция PVR
Да
Функция Timeshift
Да
USB Медиаплеер
Да
Пульт управления
Да
Блок питания
внешний
Процессор
GX3235S
Тюнер
Maxliner MXL 60
Потребляемая мощность
100-240 В
Страна производитель
Китай
Новое поколение цифрового TV, которое позволяет телеканалам осуществлять вещание в формате HD. Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO«STREAM-2» (PF_A4488) принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит) Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ). Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS. Можно подключить к любому телевизору.
TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Stream-2 PF (A4488) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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