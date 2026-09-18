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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный купить с доставкой в Москве
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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный

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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 1
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 2
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 3
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 4
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 5
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 6
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 7
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 8
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 9
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 1
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 2
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 3
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 4
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 5
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 6
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 7
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 8
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 9
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296211
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, 2xUSB, композитный AV (RCA), антенный вход
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
284

Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный

Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-160 обладает поддержкой цифрового радио, субтитров, электронного телегида, функцией TimeShift. Для воспроизведения контента на корпусе 2 разъема USB и 1 HDMI.

Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, 2xUSB, композитный AV (RCA), антенный вход
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-160 обладает поддержкой цифрового радио, субтитров, электронного телегида, функцией TimeShift. Для воспроизведения контента на корпусе 2 разъема USB и 1 HDMI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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