TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296211
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, 2xUSB, композитный AV (RCA), антенный вход
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
284
Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный
Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-160 обладает поддержкой цифрового радио, субтитров, электронного телегида, функцией TimeShift. Для воспроизведения контента на корпусе 2 разъема USB и 1 HDMI.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, 2xUSB, композитный AV (RCA), антенный вход
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-160 обладает поддержкой цифрового радио, субтитров, электронного телегида, функцией TimeShift. Для воспроизведения контента на корпусе 2 разъема USB и 1 HDMI.
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-160, черный