Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296210
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2xUSB, HDMI, антенный вход, стерео аудиовыход, композитный AV (RCA)
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
309
Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-140, черный
Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-140 выполнена в черном пластиковом корпусе и предназначена для трансляции цифровых телеканалов, доступных через стандарты DVB-T, DVB-C, DVB-T2. Также устройство транслирует цифровое радио и поддерживает функцию просмотра IPTV. Благодаря функции «TimeShift» вы можете ставить трансляцию на паузу, продолжив просмотр после возвращения к телевизору. Это позволяет не пропустит важные моменты сериала или футбольного матча. В основе ресивера Starwind CT-140 лежит чипсет GX3235S, поддерживающий стандарты вещания HDTV. На лицевой стороне корпуса предусмотрены кнопки управления, а для легкого и гибкого управления разработчики предоставили удобный интерфейс. Модель поддерживает электронный телегид для просмотра программ передач, а также обладает функцией записи при подключении внешнего накопителя через USB. При необходимости можно установить время записи, воспользовавшись таймером. Разъем позволит подключать видеоаппаратуру.
2xUSB, HDMI, антенный вход, стерео аудиовыход, композитный AV (RCA)
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Приставка для цифрового ТВ Starwind CT-140 выполнена в черном пластиковом корпусе и предназначена для трансляции цифровых телеканалов, доступных через стандарты DVB-T, DVB-C, DVB-T2. Также устройство транслирует цифровое радио и поддерживает функцию просмотра IPTV. Благодаря функции «TimeShift» вы можете ставить трансляцию на паузу, продолжив просмотр после возвращения к телевизору. Это позволяет не пропустит важные моменты сериала или футбольного матча. В основе ресивера Starwind CT-140 лежит чипсет GX3235S, поддерживающий стандарты вещания HDTV. На лицевой стороне корпуса предусмотрены кнопки управления, а для легкого и гибкого управления разработчики предоставили удобный интерфейс. Модель поддерживает электронный телегид для просмотра программ передач, а также обладает функцией записи при подключении внешнего накопителя через USB. При необходимости можно установить время записи, воспользовавшись таймером. Разъем позволит подключать видеоаппаратуру.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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