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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный купить с доставкой в Москве
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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный

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TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 1
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 2
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 3
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 4
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 5
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 6
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 7
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 8
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 9
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 10
TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 1
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 2
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 3
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 4
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 5
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 6
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 7
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 8
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 9
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 10
  • TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296212
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Интерфейсы
HDMI, RF, RCA, USB 2.0, Разъем для антенны, Стерео аудио (RCA)
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Чипсет
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
314

Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный

Ресивер DVB-T2 STARWIND CT-220 – отличное решение для расширения возможностей обычного телевизора. Благодаря миниатюрному помощнику вы сможете просматривать любимые передачи и фильмы, недоступные в формате обычного кабельного телевидения. Классический дизайн устройства выполнен в элегантном черном цвете. Небольшая приставка займет совсем немного места и легко впишется в интерьер любого помещения. Отлично сбалансированный пульт дистанционного управления добавит дополнительный комфорт в процессе просмотра. К приставке можно подключить USB-накопитель, с любимыми фильмами, он также может использоваться для записи программ или видео. Интересным дополнением является то, что ресивер может записывать одну программу, совмещая это с просмотром другого канала. Данная модель поддерживает возможность телетекста. Приставка корректно распознает и отображает страницы сетевой службы телевизионной сети, на русском языке. Также ресивер поддерживает сервис DVB-субтитров и корректно отображает на экране субтитры. Устройство оснащено функцией родительского контроля, что необходимо, если в семье есть дети, не достигшие 18 лет. Это связано с тем, что некоторые каналы, доступные при помощи приставки, показывают фильмы и программы для взрослых.

Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2 Starwind CT-220, черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Интерфейсы
HDMI, RF, RCA, USB 2.0, Разъем для антенны, Стерео аудио (RCA)
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Чипсет
есть
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Страна производитель
Китай
Описание
Ресивер DVB-T2 STARWIND CT-220 – отличное решение для расширения возможностей обычного телевизора. Благодаря миниатюрному помощнику вы сможете просматривать любимые передачи и фильмы, недоступные в формате обычного кабельного телевидения. Классический дизайн устройства выполнен в элегантном черном цвете. Небольшая приставка займет совсем немного места и легко впишется в интерьер любого помещения. Отлично сбалансированный пульт дистанционного управления добавит дополнительный комфорт в процессе просмотра. К приставке можно подключить USB-накопитель, с любимыми фильмами, он также может использоваться для записи программ или видео. Интересным дополнением является то, что ресивер может записывать одну программу, совмещая это с просмотром другого канала. Данная модель поддерживает возможность телетекста. Приставка корректно распознает и отображает страницы сетевой службы телевизионной сети, на русском языке. Также ресивер поддерживает сервис DVB-субтитров и корректно отображает на экране субтитры. Устройство оснащено функцией родительского контроля, что необходимо, если в семье есть дети, не достигшие 18 лет. Это связано с тем, что некоторые каналы, доступные при помощи приставки, показывают фильмы и программы для взрослых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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