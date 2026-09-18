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Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S) Отзывы (0) Добавить в избранное Поделиться × Артикул: 294914

3D модель Модель не загружена Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. Характеристики Тип товара Карта памяти Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. 1 740 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Код товара: 294914 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить Безопасный возврат 14 дней

Карта памяти Transcend 4Gb SDHC Class 10 (TS4GSDC300S) - стоимость товара 1740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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