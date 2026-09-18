Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 490 руб.
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В наличии
Код товара: 294225
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Коллекция Ultra
Коллекция Ultra
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В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.5
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х14х13
Вес, кг.
1.77
Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000
Смеситель Dorff Ultra D5095000 с длинным поворотным изливом (322 мм) – модель 2 в 1, используемая для ванны и раковины. Долговечный керамический картридж выдерживает любые скачки давления и температуры воды. После принятия душа дивертор автоматически переключается на излив, защищая пользователя от случайного обрызгивания при следующем включении. В комплекте поставляется душевой гарнитур, состоящий из однорежимной лейки 95 мм, полутораметрового шланга и держателя на 2 положения. Для подключения к водопроводу предусмотрены эксцентрики с декоративными розетками.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
19.5
Ширина, см
18.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Смеситель Dorff Ultra D5095000 с длинным поворотным изливом (322 мм) – модель 2 в 1, используемая для ванны и раковины. Долговечный керамический картридж выдерживает любые скачки давления и температуры воды. После принятия душа дивертор автоматически переключается на излив, защищая пользователя от случайного обрызгивания при следующем включении. В комплекте поставляется душевой гарнитур, состоящий из однорежимной лейки 95 мм, полутораметрового шланга и держателя на 2 положения. Для подключения к водопроводу предусмотрены эксцентрики с декоративными розетками.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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