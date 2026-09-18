Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5010000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Длина излива
154
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 294223
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Коллекция Ultra
Коллекция Ultra
-
В наличииЦена 12 590 руб.3148 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5010000
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5095000
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.4
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
154
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х13
Вес, кг.
1
Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5010000
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.4
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
154
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны и душа Dorff Ultra D5010000 - стоимость товара 12590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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