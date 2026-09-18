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Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000

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Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000 - фото 1
Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
230
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000 - фото 1
  • Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322159
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
30.5
Страна бренда
Дания
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000

Практичный и стильный. Впишется в любой интерьер. Материал корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный. Способ управления - двухзахватный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
30.5
Страна бренда
Дания
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
230
Развернуть
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный и стильный. Впишется в любой интерьер. Материал корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный. Способ управления - двухзахватный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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