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Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно купить с доставкой в Москве
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Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно

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Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 1
Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
6 420 руб.  10 080 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 682485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно
6 420 руб. -36%
10 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, излив, блок питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
без дивертора в комплекте
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.64

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, излив, блок питания, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
без дивертора в комплекте
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается отдельно - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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