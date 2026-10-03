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Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543

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Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543 - фото 1
Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543 - фото 1
  • Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
6 140 руб.  6 210 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 127359
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
6 140 руб. -1%
6 210 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х8
Вес, г.
950

Описание товара Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543

Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа вертикальный.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа вертикальный.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543 – стоимость товара 6140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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