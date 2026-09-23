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Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)

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Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
28.1
Длина излива
22.3
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
6 290 руб.  6 390 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 552795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)
6 290 руб. -2%
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RUSH
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
52.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
28.1
Длина излива
22.3
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
с гибким изливом
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х27х6
Вес, кг.
2.54

Описание товара Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)

Смесители RUSH представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и надежной функциональности, что делает их отличным выбором для вашей кухни. Данный смеситель выделяется своим стильным и изысканным видом, предлагая два варианта цветового оформления — хром и черный, чтобы идеально дополнить ваш кухонный интерьер. Смеситель оснащен высококачественным керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры и напора воды, гарантируя долговечность и надежность эксплуатации. Однорычажное управление добавляет удобства, позволяя легко и быстро менять температурные режимы. Корпус смесителя изготовлен из прочной латуни, что предотвращает коррозию и значительно продлевает срок его службы. С высотой излива 28,1 мм и длиной 22,3 мм он обеспечивает оптимальный поток воды, подходящий для большинства кухонных задач. Установка смесителя RUSH не вызывает сложностей благодаря настольному монтажу и необходимости всего одного монтажного отверстия. Этот продуманный дизайн способствует не только простоте сборки, но и облегчает уход и очищение. Смесители RUSH — это надежное решение для вашей кухни, объединяющее в себе качество, стиль и функциональную простоту использования.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black)




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Характеристики
Бренд
RUSH
Тип товара
Смеситель для кухни
Высота, см
52.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
28.1
Длина излива
22.3
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
с гибким изливом
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители RUSH представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и надежной функциональности, что делает их отличным выбором для вашей кухни. Данный смеситель выделяется своим стильным и изысканным видом, предлагая два варианта цветового оформления — хром и черный, чтобы идеально дополнить ваш кухонный интерьер. Смеситель оснащен высококачественным керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры и напора воды, гарантируя долговечность и надежность эксплуатации. Однорычажное управление добавляет удобства, позволяя легко и быстро менять температурные режимы. Корпус смесителя изготовлен из прочной латуни, что предотвращает коррозию и значительно продлевает срок его службы. С высотой излива 28,1 мм и длиной 22,3 мм он обеспечивает оптимальный поток воды, подходящий для большинства кухонных задач. Установка смесителя RUSH не вызывает сложностей благодаря настольному монтажу и необходимости всего одного монтажного отверстия. Этот продуманный дизайн способствует не только простоте сборки, но и облегчает уход и очищение. Смесители RUSH — это надежное решение для вашей кухни, объединяющее в себе качество, стиль и функциональную простоту использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
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Смеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Black) - по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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