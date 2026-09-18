Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Высота излива
73
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
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В наличии
Код товара: 294219
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Коллекция Prime
Коллекция Prime
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13.4
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
73
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
800
Описание товара Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13.4
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
73
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - по цене 6390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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