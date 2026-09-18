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Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100

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Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 1
Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 2
Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 3
Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Высота излива
73
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 1
  • Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 2
  • Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 3
  • Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

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2 880 руб. 

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В наличии
Код товара: 294219
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Загружаем...
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Загружаем...
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Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100
6 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Prime
filter_none Товар входит в коллекцию Prime

Коллекция Prime


Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13.4
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
73
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
13.4
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
73
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Dorff Prime D4002100 - по цене 6390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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