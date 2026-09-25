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Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 купить с доставкой в Москве
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Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180

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Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 - фото 1
Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 - фото 2
Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
скрытый
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
  • Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 - фото 1
  • Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 - фото 2
  • Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736249
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть гигиенического душа; упаковка; инструкция; гарантийный талон
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
700

Описание товара Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180

Скрытая часть гигиенического душа HANSGROHE (29235180) - идеальное решение для обновления вашего ванны или душевой. Этот продукт, изготовленный в Германии, отличается высоким качеством и надежностью. Соединение подвода стандартного размера 1/2", что обеспечивает простоту монтажа. Его компактные размеры - 10.8 см в длину и 5 см в ширину - делают его удобным для установки в различных условиях. При весе всего 0.563 кг он легок в установке. Гарантия на этот товар составляет 60 месяцев, что подчеркивает его надежность.



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Отзывы о товаре Скрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Монтаж
скрытый
Комплектация
скрытая часть гигиенического душа; упаковка; инструкция; гарантийный талон
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Страна производитель
Германия
Описание
Скрытая часть гигиенического душа HANSGROHE (29235180) - идеальное решение для обновления вашего ванны или душевой. Этот продукт, изготовленный в Германии, отличается высоким качеством и надежностью. Соединение подвода стандартного размера 1/2", что обеспечивает простоту монтажа. Его компактные размеры - 10.8 см в длину и 5 см в ширину - делают его удобным для установки в различных условиях. При весе всего 0.563 кг он легок в установке. Гарантия на этот товар составляет 60 месяцев, что подчеркивает его надежность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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