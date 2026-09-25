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Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный

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Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 1
Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 2
Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 3
Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 1
  • Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 2
  • Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 3
  • Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736228
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
регулируемое ограничение температуры
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный

Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100 без сливного гарнитура - это компактное и стильное решение для современной ванной комнаты. Модель отличается четкими геометричными формами, удобством управления и экономичным расходом воды, что делает её отличным выбором для ежедневного использования. Надежность и качество исполнения соответствуют стандартам hansgrohe, обеспечивая долгий срок службы и комфорт эксплуатации.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
95
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
регулируемое ограничение температуры
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Shape 100 без сливного гарнитура - это компактное и стильное решение для современной ванной комнаты. Модель отличается четкими геометричными формами, удобством управления и экономичным расходом воды, что делает её отличным выбором для ежедневного использования. Надежность и качество исполнения соответствуют стандартам hansgrohe, обеспечивая долгий срок службы и комфорт эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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