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Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C

16 Отзывы
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Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
250
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 916 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 102971
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х7
Вес, кг.
1.54

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C

Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает как и положено!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, но коробка открыта, можно было бы скотчиком прихвать немного
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, кран достаточно высокий. Посуду мыть очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Юлия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кран, пользуемся месяц, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Денег стоит, но не уверен что тех что просят за него, гибкую подводку-сразу в утиль
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Лев А.

Достоинства:


Комментарий:
Только поставил, на вид нормальный
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Собирается и устанавливается просто. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом доволен, не первый раз покупаю lemark. Доставка быстрая, комплект полный, подключение простое.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
очень гармонично смотрится на кухне
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2022
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Установить и подключить сможет любой. Даже такой рукожлп как я. Хорошо притягивает к раковине.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2022
Алла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Куплен взамен потекшему крану Grohe. Выглядит мб попроще крана знаменитой фирмы, но по функционалу закрывает все мои запросы. Установка легкая. У прошлого крана подводка была на 3/8, у текущего - 1/2. Воспользовали переходниками (купили отдельно в хозмагазине). Пользуемся с 8 мая. Довольна. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобное крепление к столешнице
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2022
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, пока оценить не можем, будем только устанавливать, с виду крепкий, надеемся прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2022
Александра Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный красивый смеситель, довольны
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2022
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Монтаж без применения инструмента!!! Необычно, но очень удобно. Устанавливается за минуту. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2022
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран,простой в установке. Основная резьба отлита немного «коряво»,но на уставку не повлияло. Нареканий нет. В коробке лежал пакет (что приятно удивило),сам кран был упакован в мешочек. Понятная инструкция,2 шланга «подводки». Отдельно стоит отметить,что шланги 50 см, а не «коротыши»,как у остальных. Производство-Узбекистан.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Развернуть
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает как и положено!
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, но коробка открыта, можно было бы скотчиком прихвать немного
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель, кран достаточно высокий. Посуду мыть очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Юлия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кран, пользуемся месяц, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Денег стоит, но не уверен что тех что просят за него, гибкую подводку-сразу в утиль
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Лев А.

Достоинства:


Комментарий:
Только поставил, на вид нормальный
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Собирается и устанавливается просто. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2024
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом доволен, не первый раз покупаю lemark. Доставка быстрая, комплект полный, подключение простое.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2022
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
очень гармонично смотрится на кухне
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2022
Максим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Установить и подключить сможет любой. Даже такой рукожлп как я. Хорошо притягивает к раковине.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2022
Алла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Куплен взамен потекшему крану Grohe. Выглядит мб попроще крана знаменитой фирмы, но по функционалу закрывает все мои запросы. Установка легкая. У прошлого крана подводка была на 3/8, у текущего - 1/2. Воспользовали переходниками (купили отдельно в хозмагазине). Пользуемся с 8 мая. Довольна. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобное крепление к столешнице
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2022
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, пока оценить не можем, будем только устанавливать, с виду крепкий, надеемся прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2022
Александра Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный красивый смеситель, довольны
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2022
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Монтаж без применения инструмента!!! Необычно, но очень удобно. Устанавливается за минуту. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2022
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран,простой в установке. Основная резьба отлита немного «коряво»,но на уставку не повлияло. Нареканий нет. В коробке лежал пакет (что приятно удивило),сам кран был упакован в мешочек. Понятная инструкция,2 шланга «подводки». Отдельно стоит отметить,что шланги 50 см, а не «коротыши»,как у остальных. Производство-Узбекистан.


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