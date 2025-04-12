Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
250
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 916 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 102971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х7
Вес, кг.
1.54
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Развернуть
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - настольный#на борт
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
все работает как и положено!
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, но коробка открыта, можно было бы скотчиком прихвать немного
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, кран достаточно высокий. Посуду мыть очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран, пользуемся месяц, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Денег стоит, но не уверен что тех что просят за него, гибкую подводку-сразу в утиль
Достоинства:
Комментарий:
Только поставил, на вид нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Собирается и устанавливается просто. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом доволен, не первый раз покупаю lemark. Доставка быстрая, комплект полный, подключение простое.
Достоинства:
Комментарий:
очень гармонично смотрится на кухне
Достоинства:
Комментарий:
Установить и подключить сможет любой. Даже такой рукожлп как я. Хорошо притягивает к раковине.
Достоинства:
Комментарий:
Куплен взамен потекшему крану Grohe. Выглядит мб попроще крана знаменитой фирмы, но по функционалу закрывает все мои запросы. Установка легкая. У прошлого крана подводка была на 3/8, у текущего - 1/2. Воспользовали переходниками (купили отдельно в хозмагазине). Пользуемся с 8 мая. Довольна. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Удобное крепление к столешнице
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, пока оценить не можем, будем только устанавливать, с виду крепкий, надеемся прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
отличный красивый смеситель, довольны
Достоинства:
Комментарий:
Монтаж без применения инструмента!!! Необычно, но очень удобно. Устанавливается за минуту. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран,простой в установке. Основная резьба отлита немного «коряво»,но на уставку не повлияло. Нареканий нет. В коробке лежал пакет (что приятно удивило),сам кран был упакован в мешочек. Понятная инструкция,2 шланга «подводки». Отдельно стоит отметить,что шланги 50 см, а не «коротыши»,как у остальных. Производство-Узбекистан.
Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Basic LM3605C
Достоинства:
Комментарий:
все работает как и положено!
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, но коробка открыта, можно было бы скотчиком прихвать немного
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, кран достаточно высокий. Посуду мыть очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кран, пользуемся месяц, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Денег стоит, но не уверен что тех что просят за него, гибкую подводку-сразу в утиль
Достоинства:
Комментарий:
Только поставил, на вид нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Собирается и устанавливается просто. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом доволен, не первый раз покупаю lemark. Доставка быстрая, комплект полный, подключение простое.
Достоинства:
Комментарий:
очень гармонично смотрится на кухне
Достоинства:
Комментарий:
Установить и подключить сможет любой. Даже такой рукожлп как я. Хорошо притягивает к раковине.
Достоинства:
Комментарий:
Куплен взамен потекшему крану Grohe. Выглядит мб попроще крана знаменитой фирмы, но по функционалу закрывает все мои запросы. Установка легкая. У прошлого крана подводка была на 3/8, у текущего - 1/2. Воспользовали переходниками (купили отдельно в хозмагазине). Пользуемся с 8 мая. Довольна. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Удобное крепление к столешнице
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, пока оценить не можем, будем только устанавливать, с виду крепкий, надеемся прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
отличный красивый смеситель, довольны
Достоинства:
Комментарий:
Монтаж без применения инструмента!!! Необычно, но очень удобно. Устанавливается за минуту. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран,простой в установке. Основная резьба отлита немного «коряво»,но на уставку не повлияло. Нареканий нет. В коробке лежал пакет (что приятно удивило),сам кран был упакован в мешочек. Понятная инструкция,2 шланга «подводки». Отдельно стоит отметить,что шланги 50 см, а не «коротыши»,как у остальных. Производство-Узбекистан.