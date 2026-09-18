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Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000

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Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

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3 770 руб. 

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В наличии
Код товара: 294220
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Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
6 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Prime
filter_none Товар входит в коллекцию Prime

Коллекция Prime


Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
10.5
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
10.5
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000 - данный товар вы можете купить по цене 6490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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