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Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C

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Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C - фото 1
Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 874 руб.  11 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204444
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C

Компактный аксессуар с широким спектром применения. Устройство отлично подойдет даже для небольшого санузла. Модель комплектуется смесителем, произведенным из прочной латуни с износостойким хромовым покрытием.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Solo LM7165C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
10.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный аксессуар с широким спектром применения. Устройство отлично подойдет даже для небольшого санузла. Модель комплектуется смесителем, произведенным из прочной латуни с износостойким хромовым покрытием.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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