Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Albano Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: иней золото
Смеситель Rivelato Albano для кухни с Г-образным изливом и выдвижной лейкой (D-35 мм) сочетает функциональность и современный дизайн. Вертикальный монтаж на раковину обеспечивает удобство установки, а поворотный механизм позволяет легко регулировать направление воды. Изготовлен из нержавеющей стали с покрытием «иней золото», что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Выдвижная лейка повышает удобство использования при мытье посуды или наполнении высоких ёмкостей. Эргономичный однорычажный смеситель обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Идеальное решение для кухонь в современном стиле, сочетающее практичность и эстетику (доступные данные приведены для аналогичных моделей
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