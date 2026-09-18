Утюг Vitek VT-8309 BK
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный, коричневый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
вертикальное отпаривание
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2.1
Функции и особенности
постоянная подача пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Vitek VT-8309 BK
Утюг VITEK VT-8309 BK отличает сверхлегкое скольжение, независимо от вида ткани, которое обеспечивается уникальным двойным керамическим покрытием подошвы UniCera, так что вы получаете идеально отглаженные вещи без лишних усилий. Высокая мощность, объемный резервуар для воды и полный набор необходимых функций позволят вам гладить все – от шелка до драпа, а автоматическое отключение делает утюг по-настоящему безопасным.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный, коричневый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
вертикальное отпаривание
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2.1
Развернуть
Функции и особенности
постоянная подача пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Утюг VITEK VT-8309 BK отличает сверхлегкое скольжение, независимо от вида ткани, которое обеспечивается уникальным двойным керамическим покрытием подошвы UniCera, так что вы получаете идеально отглаженные вещи без лишних усилий. Высокая мощность, объемный резервуар для воды и полный набор необходимых функций позволят вам гладить все – от шелка до драпа, а автоматическое отключение делает утюг по-настоящему безопасным.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
Утюг Vitek VT-8309 BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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