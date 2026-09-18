Top.Mail.Ru
Утюг Vitek VT-8309 BK купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Vitek VT-8309 BK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 1
Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 2
Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 3
Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 2
  • Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 3
  • Утюг Vitek VT-8309 BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293397
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный, коричневый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
вертикальное отпаривание
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2.1
Функции и особенности
постоянная подача пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Vitek VT-8309 BK

Утюг VITEK VT-8309 BK отличает сверхлегкое скольжение, независимо от вида ткани, которое обеспечивается уникальным двойным керамическим покрытием подошвы UniCera, так что вы получаете идеально отглаженные вещи без лишних усилий. Высокая мощность, объемный резервуар для воды и полный набор необходимых функций позволят вам гладить все – от шелка до драпа, а автоматическое отключение делает утюг по-настоящему безопасным.

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8309 BK




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный, коричневый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
вертикальное отпаривание
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
2.1
Развернуть
Функции и особенности
постоянная подача пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг VITEK VT-8309 BK отличает сверхлегкое скольжение, независимо от вида ткани, которое обеспечивается уникальным двойным керамическим покрытием подошвы UniCera, так что вы получаете идеально отглаженные вещи без лишних усилий. Высокая мощность, объемный резервуар для воды и полный набор необходимых функций позволят вам гладить все – от шелка до драпа, а автоматическое отключение делает утюг по-настоящему безопасным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Vitek VT-8309 BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...