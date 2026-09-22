Утюг BQ SI1005 Черный-Синий
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Характеристики
Описание товара Утюг BQ SI1005 Черный-Синий
Утюг BQ представляет собой мощное и надежное решение для вашего повседневного глаженья. С максимальной мощностью в 3000 Вт он быстро нагревается, обеспечивая эффективное разглаживание даже самых стойких складок. Подошва из керамики гарантирует плавное скольжение и бережный уход за вашими тканями, предотвращая возможность пригорания. Утюг оснащен вместительным резервуаром для воды объемом 350 мл, что позволяет дольше работать без частого долива воды. Встроенный паровой удар способствует более эффективной глажке, особенно на сложных материалах и в труднодоступных местах. Сетевой шнур длиной 2,3 м обеспечивает свободу движения и комфортное использование утюга в различных условиях. Благодаря весу всего 1,585 кг утюг удобно держать в руке. Элегантный черный дизайн и высококачественная сборка из Китая делают этот утюг стильным и долговечным дополнением к вашему хозяйственному арсеналу. Бренд BQ гарантирует качество и надежность каждого своего изделия, и этот утюг - не исключение.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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