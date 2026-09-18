Труба оптическая Sky-Watcher BK 200 Steel OTAW Dual Speed Focuser
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Характеристики
Тип товара
Труба оптическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292766
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Труба оптическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х31
Вес, кг.
14
Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK 200 Steel OTAW Dual Speed Focuser
Sky-Watcher BK 200 OTAW Dual Speed Focuser – это мощный рефлектор Ньютона для визуальных наблюдений и астрофотографии. Параболическое главное зеркало диаметром 200 мм собирает большое количество света, что позволяет получить яркую, чистую и четкую картинку.
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Sky-Watcher BK 200 OTAW Dual Speed Focuser – это мощный рефлектор Ньютона для визуальных наблюдений и астрофотографии. Параболическое главное зеркало диаметром 200 мм собирает большое количество света, что позволяет получить яркую, чистую и четкую картинку.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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