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Телескоп Veber Umka 76*300 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Veber Umka 76*300

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Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 1
Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 2
Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 3
Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 4
Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 1
  • Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 2
  • Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 3
  • Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 4
  • Телескоп Veber Umka 76*300 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150104
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х21
Вес, кг.
2

Описание товара Телескоп Veber Umka 76*300

Классический рефлектор Ньютона на азимутальной монтировке «турельного» типа (Монтировка Добсона). При таких небольших размерах (длина трубы 300 мм, 76 мм диаметр) может показаться, что это детский телескоп, но посмотрите в него- и ваше мнение изменится кардинально. Качественное изготовление и надежная конструкция телескопа позволят без труда и в деталях рассмотреть любые звезды и объекты солнечной системы. Тем более, что с увеличением 15 крат (окуляр Н20 мм) вы сможете сфокусироваться и днем на любые объекты. Этот телескоп можно использовать и как настольную зрительную трубу.

Отзывы о товаре Телескоп Veber Umka 76*300




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Уровень пользователя
для детей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
300
Страна производитель
Китай
Описание
Классический рефлектор Ньютона на азимутальной монтировке «турельного» типа (Монтировка Добсона). При таких небольших размерах (длина трубы 300 мм, 76 мм диаметр) может показаться, что это детский телескоп, но посмотрите в него- и ваше мнение изменится кардинально. Качественное изготовление и надежная конструкция телескопа позволят без труда и в деталях рассмотреть любые звезды и объекты солнечной системы. Тем более, что с увеличением 15 крат (окуляр Н20 мм) вы сможете сфокусироваться и днем на любые объекты. Этот телескоп можно использовать и как настольную зрительную трубу.
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Отзывы


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