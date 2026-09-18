Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2078 RUS Black
Мясорубка Polaris – это надежный и функциональный прибор, который облегчит приготовление мясных блюд в вашем доме. Оснащенная защитой двигателя от перегрузки, она гарантирует долговечность и безопасность в использовании. Максимальная производительность составляет 2 кг/мин, что позволяет быстро перерабатывать большое количество мяса. Мясорубка Polaris может работать непрерывно в течение 3 минут, что достаточно для выполнения большинства домашних задач. Лоток, изготовленный из прочного пластика, отличается легкостью и удобством в обращении. Однако стоит отметить, что данный прибор не поддерживает возможность мытья в посудомоечной машине, что требует аккуратного ручного ухода. Система реверса, встроенная в мясорубку, помогает избежать засорения и упрощает обслуживание устройства. При этом в модели не предусмотрена функция соковыжималки, что делает её специализированной исключительно для переработки мяса. Мясорубка Polaris – отличный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе простоту использования и высокую эффективность.
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Теги товара: для колбас, пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
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