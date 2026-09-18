Чайник электрический Vitek VT-7038
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288595
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.34
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-7038
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник, мощность 2200 Вт, объем 1.7 л, материал корпуса нерж. сталь, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Vitek VT-7038 - стоимость товара 2330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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