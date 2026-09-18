ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC представляет собой высококачественное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Rack, идеально подходит для установки в серверные стойки, обеспечивая надежную защиту и бесперебойное питание критически важных систем и оборудования. С топологией двойного преобразования (онлайн), данная модель гарантирует максимальную защиту от всех типов проблем с электропитанием, включая скачки, провалы и полные отключения электроэнергии. Активная мощность устройства составляет 1980 Вт, а полная мощность достигает 2200 В·А, что делает этот ИБП подходящим для обеспечения электроэнергией серверов, систем хранения данных и других важных приборов. ИБП APC поддерживает однофазное подключение и генерирует выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что является оптимальным для питания чувствительного электронного оборудования. С диапазоном входного напряжения от 160 В до 290 В, данный ИБП способен работать в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая защиту даже при значительных отклонениях напряжения сети. Устройство оснащено надежной свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что позволяет безопасно завершать работу и предотвращать потерю данных при внештатных отключениях. ИБП также предлагает защиту для локальной сети, обеспечивая дополнительную безопасность вашей инфраструктуры. Для подключения оборудования предусмотрено 8 розеток типа C13, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. ИБП APC — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании, обеспечивая его сохранность и стабильную работу в самых различных условиях.
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Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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