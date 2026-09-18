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ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI

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ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI - фото 2
ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
244 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285817
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
85 х 584 х 432 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х61х24
Вес, кг.
36

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI

Источник бесперебойного питания (ИБП) APC представляет собой высококачественное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Rack, идеально подходит для установки в серверные стойки, обеспечивая надежную защиту и бесперебойное питание критически важных систем и оборудования. С топологией двойного преобразования (онлайн), данная модель гарантирует максимальную защиту от всех типов проблем с электропитанием, включая скачки, провалы и полные отключения электроэнергии. Активная мощность устройства составляет 1980 Вт, а полная мощность достигает 2200 В·А, что делает этот ИБП подходящим для обеспечения электроэнергией серверов, систем хранения данных и других важных приборов. ИБП APC поддерживает однофазное подключение и генерирует выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что является оптимальным для питания чувствительного электронного оборудования. С диапазоном входного напряжения от 160 В до 290 В, данный ИБП способен работать в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая защиту даже при значительных отклонениях напряжения сети. Устройство оснащено надежной свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что позволяет безопасно завершать работу и предотвращать потерю данных при внештатных отключениях. ИБП также предлагает защиту для локальной сети, обеспечивая дополнительную безопасность вашей инфраструктуры. Для подключения оборудования предусмотрено 8 розеток типа C13, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. ИБП APC — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании, обеспечивая его сохранность и стабильную работу в самых различных условиях.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT2200RMXLI




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1980
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
85 х 584 х 432 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC представляет собой высококачественное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Rack, идеально подходит для установки в серверные стойки, обеспечивая надежную защиту и бесперебойное питание критически важных систем и оборудования. С топологией двойного преобразования (онлайн), данная модель гарантирует максимальную защиту от всех типов проблем с электропитанием, включая скачки, провалы и полные отключения электроэнергии. Активная мощность устройства составляет 1980 Вт, а полная мощность достигает 2200 В·А, что делает этот ИБП подходящим для обеспечения электроэнергией серверов, систем хранения данных и других важных приборов. ИБП APC поддерживает однофазное подключение и генерирует выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что является оптимальным для питания чувствительного электронного оборудования. С диапазоном входного напряжения от 160 В до 290 В, данный ИБП способен работать в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая защиту даже при значительных отклонениях напряжения сети. Устройство оснащено надежной свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что позволяет безопасно завершать работу и предотвращать потерю данных при внештатных отключениях. ИБП также предлагает защиту для локальной сети, обеспечивая дополнительную безопасность вашей инфраструктуры. Для подключения оборудования предусмотрено 8 розеток типа C13, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. ИБП APC — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании, обеспечивая его сохранность и стабильную работу в самых различных условиях.
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Отзывы


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