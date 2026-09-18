Набор для пайки Rexant 12-0168
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Комплектация
USB-паяльник 8Вт, кусачки, тонкогубцы, подставка, припой, отвертка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
USB-паяльник 8Вт, кусачки, тонкогубцы, подставка, припой, отвертка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
700
Описание товара Набор для пайки Rexant 12-0168
Паяльник контактного типа. Питание от порта USB. Кусачки-бокорезы изготовлены из легированной стали, ручки из противоскользящего материала.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
USB-паяльник 8Вт, кусачки, тонкогубцы, подставка, припой, отвертка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Страна производитель
Китай
Паяльник контактного типа. Питание от порта USB. Кусачки-бокорезы изготовлены из легированной стали, ручки из противоскользящего материала.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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