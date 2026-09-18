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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2

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Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 1
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 2
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 3
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 4
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 5
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 6
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 7
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 8
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 9
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 10
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 11
Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 1
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 2
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 3
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 4
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 5
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 6
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 7
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 8
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 9
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 10
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 11
  • Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270984
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
60
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
40

Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2

Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 – это карманный увеличительный прибор с ультрафиолетовой и светодиодной подсветками. Он прекрасно подойдет для проверки подлинности денежных знаков в профессиональной деятельности и в быту. Портативный прибор имеет легкий и компактный пластиковый корпус – его удобно брать с собой в заграничные командировки и на деловые встречи. Благодаря наличию подсветки из пары классических светодиодов микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 может применяться и для обычных визуальных наблюдений. Увеличение оптики составляет 60 крат. Интенсивность работы подсветки можно регулировать с помощью переключателя на корпусе. Три батарейки для работы подсветок уже включены в комплект. Настройка резкости выполняется с помощью удобного крупного колеса грубой фокусировки.

Отзывы о товаре Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
60
Особенности
карманный
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 – это карманный увеличительный прибор с ультрафиолетовой и светодиодной подсветками. Он прекрасно подойдет для проверки подлинности денежных знаков в профессиональной деятельности и в быту. Портативный прибор имеет легкий и компактный пластиковый корпус – его удобно брать с собой в заграничные командировки и на деловые встречи. Благодаря наличию подсветки из пары классических светодиодов микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 может применяться и для обычных визуальных наблюдений. Увеличение оптики составляет 60 крат. Интенсивность работы подсветки можно регулировать с помощью переключателя на корпусе. Три батарейки для работы подсветок уже включены в комплект. Настройка резкости выполняется с помощью удобного крупного колеса грубой фокусировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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