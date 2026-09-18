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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270984
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Описание товара Микроскоп карманный для проверки денег Levenhuk Zeno Cash ZC2
Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 – это карманный увеличительный прибор с ультрафиолетовой и светодиодной подсветками. Он прекрасно подойдет для проверки подлинности денежных знаков в профессиональной деятельности и в быту. Портативный прибор имеет легкий и компактный пластиковый корпус – его удобно брать с собой в заграничные командировки и на деловые встречи. Благодаря наличию подсветки из пары классических светодиодов микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 может применяться и для обычных визуальных наблюдений. Увеличение оптики составляет 60 крат. Интенсивность работы подсветки можно регулировать с помощью переключателя на корпусе. Три батарейки для работы подсветок уже включены в комплект. Настройка резкости выполняется с помощью удобного крупного колеса грубой фокусировки.
Микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 – это карманный увеличительный прибор с ультрафиолетовой и светодиодной подсветками. Он прекрасно подойдет для проверки подлинности денежных знаков в профессиональной деятельности и в быту. Портативный прибор имеет легкий и компактный пластиковый корпус – его удобно брать с собой в заграничные командировки и на деловые встречи. Благодаря наличию подсветки из пары классических светодиодов микроскоп Levenhuk Zeno Cash ZC2 может применяться и для обычных визуальных наблюдений. Увеличение оптики составляет 60 крат. Интенсивность работы подсветки можно регулировать с помощью переключателя на корпусе. Три батарейки для работы подсветок уже включены в комплект. Настройка резкости выполняется с помощью удобного крупного колеса грубой фокусировки.
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