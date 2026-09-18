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Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
43 960 руб.
64 113
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270677
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Описание товара Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505)
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 обладает двигателем мощностью 7 л. с. Ширина культивации для этой модели достигает 0.9 м при диаметре фрез 35 см. Аппарат имеет шестеренчатый редуктор и дисковое сцепление. Также он может «похвастаться» возможностью движения вперед и назад. Для бензина предназначен топливный бак объемом 3.6 л. Для удобства пользователя мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 дополнен надувными колесами. Все плюсы аппарата говорят о том, что он способен справляться с культивацией больших участков земли и требует минимум ухода и техобслуживания. Комплектация: документация, ключ свечной, комплект фрез, прицепное устройство для сошника, сошник, транспортировочное колесо х 2
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 обладает двигателем мощностью 7 л. с. Ширина культивации для этой модели достигает 0.9 м при диаметре фрез 35 см. Аппарат имеет шестеренчатый редуктор и дисковое сцепление. Также он может «похвастаться» возможностью движения вперед и назад. Для бензина предназначен топливный бак объемом 3.6 л. Для удобства пользователя мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 дополнен надувными колесами. Все плюсы аппарата говорят о том, что он способен справляться с культивацией больших участков земли и требует минимум ухода и техобслуживания. Комплектация: документация, ключ свечной, комплект фрез, прицепное устройство для сошника, сошник, транспортировочное колесо х 2
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - по цене 43960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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