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Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) купить с доставкой в Москве
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Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505)

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Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 1
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 2
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 3
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 4
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 5
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 6
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 7
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 8
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 9
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 4
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 5
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 6
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 7
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 8
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 9
  • Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
43 960 руб.  64 113 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270677
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
91.5

Описание товара Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505)

Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 обладает двигателем мощностью 7 л. с. Ширина культивации для этой модели достигает 0.9 м при диаметре фрез 35 см. Аппарат имеет шестеренчатый редуктор и дисковое сцепление. Также он может «похвастаться» возможностью движения вперед и назад. Для бензина предназначен топливный бак объемом 3.6 л. Для удобства пользователя мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 дополнен надувными колесами. Все плюсы аппарата говорят о том, что он способен справляться с культивацией больших участков земли и требует минимум ухода и техобслуживания. Комплектация: документация, ключ свечной, комплект фрез, прицепное устройство для сошника, сошник, транспортировочное колесо х 2

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 обладает двигателем мощностью 7 л. с. Ширина культивации для этой модели достигает 0.9 м при диаметре фрез 35 см. Аппарат имеет шестеренчатый редуктор и дисковое сцепление. Также он может «похвастаться» возможностью движения вперед и назад. Для бензина предназначен топливный бак объемом 3.6 л. Для удобства пользователя мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 дополнен надувными колесами. Все плюсы аппарата говорят о том, что он способен справляться с культивацией больших участков земли и требует минимум ухода и техобслуживания. Комплектация: документация, ключ свечной, комплект фрез, прицепное устройство для сошника, сошник, транспортировочное колесо х 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7 (440106505) - по цене 43960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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