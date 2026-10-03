Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400
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Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%31 350 руб. 43 563 руб.
В наличии
Код товара: 347453
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Загружаем...
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Загружаем...
31 350 руб. -28%
43 563 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Объем топливного двигателя,см?
212 куб. см
Объём топливного бака, л
3.6
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
85
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
84.5
Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400
Бензиновый мотоблок ЗУБР МТБ-400 предназначен для рыхления и культивирования почвы. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Внимание! Внешний вид товара отличается от представленного на фото. Мотоблок комплектуется сошником без транспортировочных колес.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Объем топливного двигателя,см?
212 куб. см
Объём топливного бака, л
3.6
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
85
Бензиновый мотоблок ЗУБР МТБ-400 предназначен для рыхления и культивирования почвы. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Внимание! Внешний вид товара отличается от представленного на фото. Мотоблок комплектуется сошником без транспортировочных колес.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 31350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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