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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 купить с доставкой в Москве
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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400

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Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 1
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 2
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 3
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 4
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 5
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 6
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 7
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 8
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 9
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 10
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
85
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 4
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 5
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 6
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 7
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 8
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 9
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 10
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
31 350 руб.  43 563 руб. 
Начислим 502 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400
31 350 руб. -28%
43 563 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Объем топливного двигателя,см?
212 куб. см
Объём топливного бака, л
3.6
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
85
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
84.5

Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400

Бензиновый мотоблок ЗУБР МТБ-400 предназначен для рыхления и культивирования почвы. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Внимание! Внешний вид товара отличается от представленного на фото. Мотоблок комплектуется сошником без транспортировочных колес.

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Объем топливного двигателя,см?
212 куб. см
Объём топливного бака, л
3.6
Задний ход
да
Максимальная ширина обработки
85
Минимальная ширина обработки
85
Описание
Бензиновый мотоблок ЗУБР МТБ-400 предназначен для рыхления и культивирования почвы. Руль настраивается под рост оператора для комфорта во время работы. Задняя скорость помогает достать застрявший в грунте агрегат без потери времени и сил. Внимание! Внешний вид товара отличается от представленного на фото. Мотоблок комплектуется сошником без транспортировочных колес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Зубр МТБ-400 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 31350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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