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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 купить с доставкой в Москве
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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350

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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 1
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 2
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 3
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 4
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 5
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 6
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 7
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 8
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 9
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 10
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 11
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Максимальная ширина обработки
85
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 4
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 5
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 6
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 7
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 8
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 9
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 10
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 11
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 060 руб. 
Начислим 593 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468769
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350
37 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
85
Объём топливного бака, л
6
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
85
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
90

Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350

Мотоблоки ЗУБР представляют собой надежное и мощное оборудование для выполнения разнообразных сельскохозяйственных работ. Универсальный и производительный, этот мотоблок станет незаменимым помощником на участке. Он оснащен бензиновым 4-тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что обеспечивает отличную производительность и стабильную работу. Прочный и надежный, этот мотоблок позволяет с легкостью справляться с различными задачами благодарю оптимальной ширине обработки до 85 см, что существенно ускоряет процесс подготовки почвы к посеву. Ширина самого мотоблока составляет 37 см, что делает его компактным и маневренным, особенно в условиях ограниченного пространства. Объём топливного бака составляет 6 литров, что обеспечивает продолжительную работу без частых перерывов на дозаправку. Вес агрегата в 90 кг гарантирует стабильность и надежное сцепление с поверхностью, что особенно важно при обработке плотных типов почвы. Мотоблоки ЗУБР производятся в России и соответствуют высоким стандартам качества и надежности, что делает их выбором многих садоводов и фермеров. Бренд ЗУБР известен своей приверженностью к долговечности и удобству использования, предлагая инструмент, который станет верным помощником в уходе за сельскохозяйственными угодьями.

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Механизм сцепления
ременное
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
85
Объём топливного бака, л
6
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
85
Страна производитель
Россия
Описание
Мотоблоки ЗУБР представляют собой надежное и мощное оборудование для выполнения разнообразных сельскохозяйственных работ. Универсальный и производительный, этот мотоблок станет незаменимым помощником на участке. Он оснащен бензиновым 4-тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что обеспечивает отличную производительность и стабильную работу. Прочный и надежный, этот мотоблок позволяет с легкостью справляться с различными задачами благодарю оптимальной ширине обработки до 85 см, что существенно ускоряет процесс подготовки почвы к посеву. Ширина самого мотоблока составляет 37 см, что делает его компактным и маневренным, особенно в условиях ограниченного пространства. Объём топливного бака составляет 6 литров, что обеспечивает продолжительную работу без частых перерывов на дозаправку. Вес агрегата в 90 кг гарантирует стабильность и надежное сцепление с поверхностью, что особенно важно при обработке плотных типов почвы. Мотоблоки ЗУБР производятся в России и соответствуют высоким стандартам качества и надежности, что делает их выбором многих садоводов и фермеров. Бренд ЗУБР известен своей приверженностью к долговечности и удобству использования, предлагая инструмент, который станет верным помощником в уходе за сельскохозяйственными угодьями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350 - этот товар вы можете купить по цене 37060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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