Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350
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Характеристики
Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-350
Мотоблоки ЗУБР представляют собой надежное и мощное оборудование для выполнения разнообразных сельскохозяйственных работ. Универсальный и производительный, этот мотоблок станет незаменимым помощником на участке. Он оснащен бензиновым 4-тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что обеспечивает отличную производительность и стабильную работу. Прочный и надежный, этот мотоблок позволяет с легкостью справляться с различными задачами благодарю оптимальной ширине обработки до 85 см, что существенно ускоряет процесс подготовки почвы к посеву. Ширина самого мотоблока составляет 37 см, что делает его компактным и маневренным, особенно в условиях ограниченного пространства. Объём топливного бака составляет 6 литров, что обеспечивает продолжительную работу без частых перерывов на дозаправку. Вес агрегата в 90 кг гарантирует стабильность и надежное сцепление с поверхностью, что особенно важно при обработке плотных типов почвы. Мотоблоки ЗУБР производятся в России и соответствуют высоким стандартам качества и надежности, что делает их выбором многих садоводов и фермеров. Бренд ЗУБР известен своей приверженностью к долговечности и удобству использования, предлагая инструмент, который станет верным помощником в уходе за сельскохозяйственными угодьями.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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