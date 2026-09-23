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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 купить с доставкой в Москве
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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450

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Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 1
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 2
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 3
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 4
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 5
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 6
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 7
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 8
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 9
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 10
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 11
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Мощность электрического двигателя
515
Максимальная ширина обработки
85
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 4
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 5
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 6
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 7
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 8
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 9
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 10
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 11
  • Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 220 руб. 
Начислим 628 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450
39 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Мощность электрического двигателя
515
Механизм сцепления
ременное
Максимальная ширина обработки, см
85
Объем топливного двигателя,см?
212 см3
Объём топливного бака, л
6
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
85
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
93

Описание товара Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450

Мотоблоки ЗУБР – это надежные и мощные устройства, созданные для эффективной обработки почвы и выполнения различных сельскохозяйственных работ. Этот мотоблок оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что обеспечивает высокую производительность и долговечность в эксплуатации. Мотоблоки ЗУБР имеют вес в 93 кг, что придаёт устойчивость и снижает вибрацию при работе. Ширина мотоблока составляет 43 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения, а максимальная ширина обработки доходит до 85 см, позволяя быстро и качественно обрабатывать большие участки земли. Устройство оснащено вместительным топливным баком объёмом 6 литров, что продлевает время работы без необходимости частой дозаправки. Электрический двигатель мощностью 515 Вт обеспечивает дополнительную поддержку и удобство в управлении мотоблоком. Страна производитель – Россия, что гарантирует адаптацию техники к местным условиям эксплуатации и климату. Бренд ЗУБР известен высоким качеством и надёжностью своей продукции, что делает этот мотоблок отличным выбором как для профессиональных фермеров, так и для дачников-любителей.

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Мощность электрического двигателя
515
Механизм сцепления
ременное
Максимальная ширина обработки, см
85
Объем топливного двигателя,см?
212 см3
Объём топливного бака, л
6
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
85
Страна производитель
Россия
Описание
Мотоблоки ЗУБР – это надежные и мощные устройства, созданные для эффективной обработки почвы и выполнения различных сельскохозяйственных работ. Этот мотоблок оснащен бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил, что обеспечивает высокую производительность и долговечность в эксплуатации. Мотоблоки ЗУБР имеют вес в 93 кг, что придаёт устойчивость и снижает вибрацию при работе. Ширина мотоблока составляет 43 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения, а максимальная ширина обработки доходит до 85 см, позволяя быстро и качественно обрабатывать большие участки земли. Устройство оснащено вместительным топливным баком объёмом 6 литров, что продлевает время работы без необходимости частой дозаправки. Электрический двигатель мощностью 515 Вт обеспечивает дополнительную поддержку и удобство в управлении мотоблоком. Страна производитель – Россия, что гарантирует адаптацию техники к местным условиям эксплуатации и климату. Бренд ЗУБР известен высоким качеством и надёжностью своей продукции, что делает этот мотоблок отличным выбором как для профессиональных фермеров, так и для дачников-любителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Зубр МТУ-450 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 39220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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