Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н
Мотоблок Denzel DPT-370S 56443 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для проведения сельскохозяйственных работ. Максимальная ширина обработки составляет 100 см, глубина — 35 см. Фрезы собираются из двух двойных и двух одинарных секций, что позволяет регулировать ширину вспашки. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.
Шкив отбора мощности и кронштейн диаметром 30 мм позволяют установить любое навесное оборудование Denzel: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грунтозацепы, универсальную сцепку, удлинители осей. Такое решение значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет минимизировать расходы на закупку сельскохозяйственной техники. Также мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства и для перевозки грузов совместно с прицепом Denzel TT-500 59950 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Уверенное передвижение по участку — 3 скорости вперед и 1 назад позволяют работать на разном грунте, а также быстро и легко извлекать фрезы.
- Надежность — мощный 4-тактный двигатель с хромированным напылением обеспечивает стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Защита от работы с низким уровнем масла — система не даст запустить двигатель, предотвращая дорогостоящий ремонт.
- Высокая эффективность — благодаря усиленному редуктору в ударопрочном чугунном корпусе мотоблок успешно справляется даже с плотным, глинистым грунтом.
- Безопасность — широкие защитные крылья предотвращают вылет из-под колес комьев земли и твердых предметов.
- Настраиваемая глубина вспашки — степень погружения фрез в почву можно задать, отрегулировав сошник по высоте.
- Продуманная конструкция — ременное сцепление обеспечивает плавный ход, а также упрощает обслуживание мотоблока.
- Удобная работа — основные элементы управления расположены на рукоятках, для включения сцепления и регулировки оборотов двигателя не нужно наклоняться.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Мотоблок Denzel DPT-370S 56443 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для проведения сельскохозяйственных работ. Максимальная ширина обработки составляет 100 см, глубина — 35 см. Фрезы собираются из двух двойных и двух одинарных секций, что позволяет регулировать ширину вспашки. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.
Шкив отбора мощности и кронштейн диаметром 30 мм позволяют установить любое навесное оборудование Denzel: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грунтозацепы, универсальную сцепку, удлинители осей. Такое решение значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет минимизировать расходы на закупку сельскохозяйственной техники. Также мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства и для перевозки грузов совместно с прицепом Denzel TT-500 59950 (приобретается отдельно).
Преимущества
- Уверенное передвижение по участку — 3 скорости вперед и 1 назад позволяют работать на разном грунте, а также быстро и легко извлекать фрезы.
- Надежность — мощный 4-тактный двигатель с хромированным напылением обеспечивает стабильную работу на протяжении всего срока службы.
- Защита от работы с низким уровнем масла — система не даст запустить двигатель, предотвращая дорогостоящий ремонт.
- Высокая эффективность — благодаря усиленному редуктору в ударопрочном чугунном корпусе мотоблок успешно справляется даже с плотным, глинистым грунтом.
- Безопасность — широкие защитные крылья предотвращают вылет из-под колес комьев земли и твердых предметов.
- Настраиваемая глубина вспашки — степень погружения фрез в почву можно задать, отрегулировав сошник по высоте.
- Продуманная конструкция — ременное сцепление обеспечивает плавный ход, а также упрощает обслуживание мотоблока.
- Удобная работа — основные элементы управления расположены на рукоятках, для включения сцепления и регулировки оборотов двигателя не нужно наклоняться.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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