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Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н купить с доставкой в Москве
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Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н

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Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 1
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 2
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 3
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 4
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 5
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 6
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 7
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 8
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 9
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 10
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 11
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 12
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 13
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 14
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 15
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 16
Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый, бензиновый 4-х тактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.04
Стартер
ручной
Максимальная ширина обработки
100
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 1
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 2
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 3
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 4
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 5
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 6
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 7
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 8
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 9
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 10
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 11
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 12
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 13
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 14
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 15
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 16
  • Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743408
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый, бензиновый 4-х тактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.04
Механизм сцепления
ременной
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
100
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
83х72х61
Вес, кг.
86

Описание товара Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н

Мотоблок Denzel DPT-370S 56443 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для проведения сельскохозяйственных работ. Максимальная ширина обработки составляет 100 см, глубина — 35 см. Фрезы собираются из двух двойных и двух одинарных секций, что позволяет регулировать ширину вспашки. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Шкив отбора мощности и кронштейн диаметром 30 мм позволяют установить любое навесное оборудование Denzel: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грунтозацепы, универсальную сцепку, удлинители осей. Такое решение значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет минимизировать расходы на закупку сельскохозяйственной техники. Также мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства и для перевозки грузов совместно с прицепом Denzel TT-500 59950 (приобретается отдельно).

Преимущества

Отзывы о товаре Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый, бензиновый 4-х тактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.04
Механизм сцепления
ременной
Диаметр фрез, см
35
Максимальная ширина обработки, см
100
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
1.15
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Развернуть
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
100
Страна производитель
Россия
Описание

Мотоблок Denzel DPT-370S 56443 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. предназначен для проведения сельскохозяйственных работ. Максимальная ширина обработки составляет 100 см, глубина — 35 см. Фрезы собираются из двух двойных и двух одинарных секций, что позволяет регулировать ширину вспашки. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Шкив отбора мощности и кронштейн диаметром 30 мм позволяют установить любое навесное оборудование Denzel: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грунтозацепы, универсальную сцепку, удлинители осей. Такое решение значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет минимизировать расходы на закупку сельскохозяйственной техники. Также мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства и для перевозки грузов совместно с прицепом Denzel TT-500 59950 (приобретается отдельно).

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок DENZEL 56443, DPT-370S, 7 л.с., ремен.сцеп, фрез 3х4, ШОМ, передачи 3В/1Н - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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