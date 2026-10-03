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Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) купить с доставкой в Москве
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Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530)

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Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 1
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 2
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 3
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 4
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 5
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 6
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 7
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 8
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 9
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 10
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 11
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 12
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 13
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 14
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 15
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 16
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 17
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 18
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 19
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 20
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
9
Стартер
ручной / электрический 230В
Максимальная ширина обработки
135
Минимальная ширина обработки
85
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 1
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 2
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 3
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 4
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 5
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 6
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 7
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 8
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 9
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 10
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 11
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 12
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 13
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 14
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 15
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 16
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 17
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 18
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 19
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 20
  • Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 340 руб. 
Начислим 1254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270672
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530)
78 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
9
Механизм сцепления
многодисковое
Диаметр фрез, см
34
Количество колес
2
Максимальная ширина обработки, см
135
Максимальная скорость, движение вперед, км/ч
10
Максимальная скорость, движение назад, км/ч
4
Стартер
ручной / электрический 230В
Объем масла в редукторе, л
2.6
Объем масла в картере, л
1.65
Объём топливного бака, л
5.5
Расход топлива, л/ч
1.5
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
1
Максимальная глубина обработки, мм
300
Максимальная ширина обработки
135
Минимальная ширина обработки
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
186.4

Описание товара Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530)

Дизельный мотоблок PATRIOT BOSTON-9DE 440701530 - агрегат с самой большой шириной захвата - 135 см. Шестеренчатый редуктор и дисковое маслонаполненное сцепление гарантируют долгий срок службы. Мотоблок предназначен для вспашки, рыхления почвы, включая целину. Имеет ручной стартер и электростартер 12V (запускается с ключа). Есть возможность присоединения навесного оборудования. Это делает агрегат многофункциональным. Фрезы прикрыты специальными щитками, что предотвращает попадание земли на оператора.

Отзывы о товаре Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип двигателя
бензиновый 4-х тактный
Мощность топливного двигателя, л. с.
9
Механизм сцепления
многодисковое
Диаметр фрез, см
34
Количество колес
2
Максимальная ширина обработки, см
135
Максимальная скорость, движение вперед, км/ч
10
Максимальная скорость, движение назад, км/ч
4
Стартер
ручной / электрический 230В
Объем масла в редукторе, л
2.6
Развернуть
Объем масла в картере, л
1.65
Объём топливного бака, л
5.5
Расход топлива, л/ч
1.5
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
1
Максимальная глубина обработки, мм
300
Максимальная ширина обработки
135
Минимальная ширина обработки
85
Страна производитель
Китай
Описание
Дизельный мотоблок PATRIOT BOSTON-9DE 440701530 - агрегат с самой большой шириной захвата - 135 см. Шестеренчатый редуктор и дисковое маслонаполненное сцепление гарантируют долгий срок службы. Мотоблок предназначен для вспашки, рыхления почвы, включая целину. Имеет ручной стартер и электростартер 12V (запускается с ключа). Есть возможность присоединения навесного оборудования. Это делает агрегат многофункциональным. Фрезы прикрыты специальными щитками, что предотвращает попадание земли на оператора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок дизельный Patriot Boston-9DE (440701530) – стоимость товара 78340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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