Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мотоблок Huter МК-11000 (70/5/9) бензиновый 11л.с.
Сельскохозяйственная машина HUTER MK-11000P с четырехтактным одноцилиндровым двигателем мощностью 11 л.с. подходит для использования на больших фермерских участках и дачных территориях. Мотоблок с мощными лезвиями можно использовать для культивации почвы, выравнивания, боронирования. При необходимости к технике можно подключить активное навесное оборудование через ВОМ 18 мм.: ворошилки, роторные косилки и другие агрегаты. Агрегат легко справляется с грунтами и обеспечивает доступ кислорода в почву. Мотоблок обладает системой защиты, которая делает его полностью безопасным для оператора и продлевает срок службы отдельных деталей даже при большом объёме работ. Двигатель оснащен автоматическим регулятором частоты вращения, что упрощает работу оператора. Широкие крылья защищают пользователя от попадания крупных комьев земли. Прочный кожух приводных ремней гарантирует безопасность оператора и самого устройства. Ширина обработки почвы составляет 115 см, но её можно при необходимости уменьшить, сняв часть лезвий. Диаметр фрез: 32 см. Глубина обработки регулируется сошником мотоблока. Для более качественной обработки почвы при использовании агрегата можно переключаться между 3 передачами: 2 вперёд и 1 назад. Задняя передача облегчает извлечение лезвий из грунта и повышает маневренность. Комплект поставки: двигатель в сборе с рамой, рукоятка управления, комплект кронштейнов и лезвий для фрез в разборе, рукоятка переключения передач, комплект инструмента для сборки, крепежный комплект, защитные крылья в разборе, кронштейны для крепления крыльев, инструкция
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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