Top.Mail.Ru
Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 1
Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 2
Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 3
Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 1
  • Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 2
  • Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 3
  • Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270676
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
94

Описание товара Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566)

Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566)

Отзывы о товаре Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Описание
Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Patriot Волга (440107566) - по цене 53730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...