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Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. купить с доставкой в Москве
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Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с.

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Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 1
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 2
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 3
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 4
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 5
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 6
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 7
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 8
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 9
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 10
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 11
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 12
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 13
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 14
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 15
Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 1
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 2
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 3
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 4
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 5
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 6
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 7
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 8
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 9
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 10
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 11
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 12
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 13
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 14
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 15
  • Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с. - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217786
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Размеры в упаковке, см
82х78х50
Вес, кг.
80

Описание товара Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с.

Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000P используется для обработки почвы - рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках. Агрегат имеет бензиновый двигатель мощностью 8 лошадиных сил и три передачи, две вперед и одну назад. Для удобства оператора все переключатели находятся на ручках агрегата, а резиновые накладки обеспечивают удобное удержание. Металлический щиток предотвращает попадание грунта на оператора и двигатель. Ширина обработки 1 метр вместе с топливным баком в 3,6 литра позволяют обрабатывать большие территории без дозаправки. Большая ширина обработки - 1 метр, Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную, Защита двигателя от низкого уровня масла, Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании, Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации, Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования, Возможность подключения дополнительного навесного оборудования.

Отзывы о товаре Мотоблок Huter МК-8000 (70/5/10) бензиновый 8л.с.




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Культиватор бензиновый
Описание
Сельскохозяйственная машина Huter MK-8000P используется для обработки почвы - рыхления, боронования, выравнивания, прополки и других работ на приусадебных, огородных и садовых участках. Агрегат имеет бензиновый двигатель мощностью 8 лошадиных сил и три передачи, две вперед и одну назад. Для удобства оператора все переключатели находятся на ручках агрегата, а резиновые накладки обеспечивают удобное удержание. Металлический щиток предотвращает попадание грунта на оператора и двигатель. Ширина обработки 1 метр вместе с топливным баком в 3,6 литра позволяют обрабатывать большие территории без дозаправки. Большая ширина обработки - 1 метр, Двигатель мощностью 8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную, Защита двигателя от низкого уровня масла, Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании, Регулируемый сошник дает возможность подобрать глубину культивации, Элементы управления расположены на рукоятках для удобства использования, Возможность подключения дополнительного навесного оборудования.
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Доставка
Отзывы


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