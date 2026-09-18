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Миксер погружной Maxwell MW-1360 купить с доставкой в Москве
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Миксер погружной Maxwell MW-1360

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Миксер погружной Maxwell MW-1360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания/смешивания / крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270397
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
кнопка отсоединения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
120
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания/смешивания / крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х9
Вес, г.
771

Описание товара Миксер погружной Maxwell MW-1360

Быстро взбить в крепкую пену яичные белки, сливки, крем для торта или замесить тесто позволит миксер Maxwell MW-1360 с максимальной мощностью 300 Вт. Он имеет 5 скоростных режимов, из которых вы легко можете выбрать тот, что требуется по рецепту. В комплекте с миксером — хромированные насадки-венчики для взбивания и насадки-крюки для замешивания теста: они отсоединяются от прибора простым нажатием специальной кнопки.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер погружной Maxwell MW-1360




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Миксеры
Страна производства
Китай
Функции и особенности
кнопка отсоединения насадок
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
120
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания/смешивания / крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро взбить в крепкую пену яичные белки, сливки, крем для торта или замесить тесто позволит миксер Maxwell MW-1360 с максимальной мощностью 300 Вт. Он имеет 5 скоростных режимов, из которых вы легко можете выбрать тот, что требуется по рецепту. В комплекте с миксером — хромированные насадки-венчики для взбивания и насадки-крюки для замешивания теста: они отсоединяются от прибора простым нажатием специальной кнопки.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер погружной Maxwell MW-1360 - по цене 830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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