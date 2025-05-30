Фен технический Зубр ФТ-2000
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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 269908
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 140 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
650 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х9
Вес, кг.
1.22
Описание товара Фен технический Зубр ФТ-2000
Для генерации горячего воздуха. Используется: при сушке и/или снятии лакокрасочных покрытий, сушки клеевых соединений и/или клейки путем нагрева, сушки штукатурки, шпатлевки, изделий из гипса и аналогичных материалов, монтажа окантовок, трубок и проч. методом горячей усадки, посадки с нагревом, горячей деформации, размораживания труб, разъема резьбовых соединений, сушки влаги, пайки, лужения, дезинфекции и т. д.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
650 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Ширина, см
23.5
Страна производитель
Китай
Для генерации горячего воздуха. Используется: при сушке и/или снятии лакокрасочных покрытий, сушки клеевых соединений и/или клейки путем нагрева, сушки штукатурки, шпатлевки, изделий из гипса и аналогичных материалов, монтажа окантовок, трубок и проч. методом горячей усадки, посадки с нагревом, горячей деформации, размораживания труб, разъема резьбовых соединений, сушки влаги, пайки, лужения, дезинфекции и т. д.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо сделано. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, покупала для не очень частого использования, пока все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
не пользовался по виду хороший доставка быстрая аккуратно коробка целая
Достоинства:
Комментарий:
феном пока довольный работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,при первом включении был запах и дымок,ну я так понимаю это нормально
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее!есть кейс и насадки!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, качественный
Достоинства:
Комментарий:
Просто не заменимая вещь. Краску с дверей и окон снимает отлично. Супер
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен всё отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовался. оценку ставлю 5 звёзд так как фирма Ресанта меня ещё ни разу не подводила
Достоинства:
Комментарий:
Поработал им, вроде не плохой.
Достоинства:
Комментарий:
греет отлично. всё целое. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает без притензий
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший,в работе показал себя молодцом,бесперебойно работал на 350 градусов около 35 минут,полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен,есть режим холодного обдува!
Достоинства:
Комментарий:
Фен работает, да при первых использования запах обгорает, все отлично, расчитую надолго....
Достоинства:
Комментарий:
работает, греет хорошо, но при выключении дымит и пахнет пластиком когда греет. нормально ли это?.... посмотрим как дальше будет, может так обгорает и потом это пройдёт...
Достоинства:
Комментарий:
работает,дует,греет хорошо.посмотрим как покажет себя в работе
Достоинства:
Комментарий:
Фен удобный для работы, да и кейс для него с насадками. По окончанию работы, можно ставить соплом к верху, чтоб горячая часть не касалось предметов. Спасибо продавцам и производителям. Я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, греет то что нужно первой скорости хватает для всех дел а вторая это уже горелка
Достоинства:
Комментарий:
фен очень не помогает разогревать замёрзшую воду на даче в шланге. работает всё чётко.
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена качество ,все супер, работает на ура ,много насадок ,хороший плюс это кейс.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее. на 3 скорости идет запах надеюсь обгорает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, комплект полный, работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. можно заниматься. в домашних условиях.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок. Уже использовали. Очень хороший инструмент
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат! "Жарит" супер! Собран качественно! Продавцу спасибо, успешных продаж!
Фен технический Зубр ФТ-2000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен технический Зубр ФТ-2000
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо сделано. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, покупала для не очень частого использования, пока все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
не пользовался по виду хороший доставка быстрая аккуратно коробка целая
Достоинства:
Комментарий:
феном пока довольный работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо,при первом включении был запах и дымок,ну я так понимаю это нормально
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее!есть кейс и насадки!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, качественный
Достоинства:
Комментарий:
Просто не заменимая вещь. Краску с дверей и окон снимает отлично. Супер
Достоинства:
Комментарий:
хороший фен всё отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не пользовался. оценку ставлю 5 звёзд так как фирма Ресанта меня ещё ни разу не подводила
Достоинства:
Комментарий:
Поработал им, вроде не плохой.
Достоинства:
Комментарий:
греет отлично. всё целое. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает без притензий
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший,в работе показал себя молодцом,бесперебойно работал на 350 градусов около 35 минут,полёт нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен,есть режим холодного обдува!
Достоинства:
Комментарий:
Фен работает, да при первых использования запах обгорает, все отлично, расчитую надолго....
Достоинства:
Комментарий:
работает, греет хорошо, но при выключении дымит и пахнет пластиком когда греет. нормально ли это?.... посмотрим как дальше будет, может так обгорает и потом это пройдёт...
Достоинства:
Комментарий:
работает,дует,греет хорошо.посмотрим как покажет себя в работе
Достоинства:
Комментарий:
Фен удобный для работы, да и кейс для него с насадками. По окончанию работы, можно ставить соплом к верху, чтоб горячая часть не касалось предметов. Спасибо продавцам и производителям. Я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, греет то что нужно первой скорости хватает для всех дел а вторая это уже горелка
Достоинства:
Комментарий:
фен очень не помогает разогревать замёрзшую воду на даче в шланге. работает всё чётко.
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена качество ,все супер, работает на ура ,много насадок ,хороший плюс это кейс.
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее. на 3 скорости идет запах надеюсь обгорает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фен, комплект полный, работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. можно заниматься. в домашних условиях.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу в подарок. Уже использовали. Очень хороший инструмент
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат! "Жарит" супер! Собран качественно! Продавцу спасибо, успешных продаж!