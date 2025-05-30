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Фен технический Зубр ФТ-2000 купить с доставкой в Москве
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Фен технический Зубр ФТ-2000

28 Отзывы
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Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 1
Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 2
Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 3
Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 4
Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 5
Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 6
Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 1
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 2
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 3
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 4
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 5
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 6
  • Фен технический Зубр ФТ-2000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический Зубр ФТ-2000
2 140 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
650 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х9
Вес, кг.
1.22

Описание товара Фен технический Зубр ФТ-2000

Для генерации горячего воздуха. Используется: при сушке и/или снятии лакокрасочных покрытий, сушки клеевых соединений и/или клейки путем нагрева, сушки штукатурки, шпатлевки, изделий из гипса и аналогичных материалов, монтажа окантовок, трубок и проч. методом горячей усадки, посадки с нагревом, горячей деформации, размораживания труб, разъема резьбовых соединений, сушки влаги, пайки, лужения, дезинфекции и т. д.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе

Отзывы о товаре Фен технический Зубр ФТ-2000

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо сделано. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, покупала для не очень частого использования, пока все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя

Достоинства:


Комментарий:
не пользовался по виду хороший доставка быстрая аккуратно коробка целая
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
феном пока довольный работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виолетта Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо,при первом включении был запах и дымок,ну я так понимаю это нормально
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее!есть кейс и насадки!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, качественный
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Просто не заменимая вещь. Краску с дверей и окон снимает отлично. Супер
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фен всё отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовался. оценку ставлю 5 звёзд так как фирма Ресанта меня ещё ни разу не подводила
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Alexandr M.

Достоинства:


Комментарий:
Поработал им, вроде не плохой.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
греет отлично. всё целое. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает без притензий
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Меженинов

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший,в работе показал себя молодцом,бесперебойно работал на 350 градусов около 35 минут,полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен,есть режим холодного обдува!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Фен работает, да при первых использования запах обгорает, все отлично, расчитую надолго....
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает, греет хорошо, но при выключении дымит и пахнет пластиком когда греет. нормально ли это?.... посмотрим как дальше будет, может так обгорает и потом это пройдёт...
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вера Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает,дует,греет хорошо.посмотрим как покажет себя в работе
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Фен удобный для работы, да и кейс для него с насадками. По окончанию работы, можно ставить соплом к верху, чтоб горячая часть не касалось предметов. Спасибо продавцам и производителям. Я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дима М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, греет то что нужно первой скорости хватает для всех дел а вторая это уже горелка
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
фен очень не помогает разогревать замёрзшую воду на даче в шланге. работает всё чётко.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
соотношение цена качество ,все супер, работает на ура ,много насадок ,хороший плюс это кейс.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее. на 3 скорости идет запах надеюсь обгорает.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, комплект полный, работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. можно заниматься. в домашних условиях.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
ирина ч.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу в подарок. Уже использовали. Очень хороший инструмент
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат! "Жарит" супер! Собран качественно! Продавцу спасибо, успешных продаж!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
650 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Ширина, см
23.5
Страна производитель
Китай
Описание
Для генерации горячего воздуха. Используется: при сушке и/или снятии лакокрасочных покрытий, сушки клеевых соединений и/или клейки путем нагрева, сушки штукатурки, шпатлевки, изделий из гипса и аналогичных материалов, монтажа окантовок, трубок и проч. методом горячей усадки, посадки с нагревом, горячей деформации, размораживания труб, разъема резьбовых соединений, сушки влаги, пайки, лужения, дезинфекции и т. д.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо сделано. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, покупала для не очень частого использования, пока все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя

Достоинства:


Комментарий:
не пользовался по виду хороший доставка быстрая аккуратно коробка целая
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
феном пока довольный работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виолетта Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо,при первом включении был запах и дымок,ну я так понимаю это нормально
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее!есть кейс и насадки!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, качественный
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Просто не заменимая вещь. Краску с дверей и окон снимает отлично. Супер
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший фен всё отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовался. оценку ставлю 5 звёзд так как фирма Ресанта меня ещё ни разу не подводила
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Alexandr M.

Достоинства:


Комментарий:
Поработал им, вроде не плохой.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
греет отлично. всё целое. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает без притензий
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Меженинов

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший,в работе показал себя молодцом,бесперебойно работал на 350 градусов около 35 минут,полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Юрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен,есть режим холодного обдува!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Фен работает, да при первых использования запах обгорает, все отлично, расчитую надолго....
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
работает, греет хорошо, но при выключении дымит и пахнет пластиком когда греет. нормально ли это?.... посмотрим как дальше будет, может так обгорает и потом это пройдёт...
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Вера Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает,дует,греет хорошо.посмотрим как покажет себя в работе
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Фен удобный для работы, да и кейс для него с насадками. По окончанию работы, можно ставить соплом к верху, чтоб горячая часть не касалось предметов. Спасибо продавцам и производителям. Я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дима М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, греет то что нужно первой скорости хватает для всех дел а вторая это уже горелка
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
фен очень не помогает разогревать замёрзшую воду на даче в шланге. работает всё чётко.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
соотношение цена качество ,все супер, работает на ура ,много насадок ,хороший плюс это кейс.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее. на 3 скорости идет запах надеюсь обгорает.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, комплект полный, работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. можно заниматься. в домашних условиях.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
ирина ч.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу в подарок. Уже использовали. Очень хороший инструмент
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат! "Жарит" супер! Собран качественно! Продавцу спасибо, успешных продаж!


Фен технический Зубр ФТ-2000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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