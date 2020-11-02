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Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК

Артикул: 93538
Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК
4 670 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 93538
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗубр
Тип товараСтроительный фен
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура600 град
Минимальная температура80 град
Мощность, Вт2000
Максимальный объем выдуваемого воздуха550 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха220 л/мин
Длина, см31
Ширина, см10
Высота, см28
Вес, кг0.85
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 80 °C, макс. температура: 600 °C, кейс в комплекте


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Самовывоз невозможен
Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК - стоимость товара 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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