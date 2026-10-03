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Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК купить с доставкой в Москве
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Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК

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Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК
4 620 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
28
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
550
Минимальная температура
80 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
220
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х10
Вес, г.
860

Описание товара Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК

Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 80 °C, макс. температура: 600 °C, кейс в комплекте



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
28
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
550
Минимальная температура
80 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
220
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 80 °C, макс. температура: 600 °C, кейс в комплекте


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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