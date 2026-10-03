Фен Интерскол ФЭ-2000Э (192.0.1.00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
В наличии
Код товара: 33897
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Загружаем...
2 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
29
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
80 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х9
Вес, кг.
2
Описание товара Фен Интерскол ФЭ-2000Э (192.0.1.00)
Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э - предназначенный для обработки горячим воздухом различных поверхностей и материалов. Модель имеет три режима работы, различающихся по объему подаваемого воздуха и максимальной температуре (80-600°C).
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Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
29
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
80 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
300
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э - предназначенный для обработки горячим воздухом различных поверхностей и материалов. Модель имеет три режима работы, различающихся по объему подаваемого воздуха и максимальной температуре (80-600°C).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Фен Интерскол ФЭ-2000Э (192.0.1.00) – стоимость товара 2760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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