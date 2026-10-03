Top.Mail.Ru
Фен Зубр ФТ-П1800 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Зубр ФТ-П1800

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Зубр ФТ-П1800 - фото 1
Фен Зубр ФТ-П1800 - фото 2
Фен Зубр ФТ-П1800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Фен Зубр ФТ-П1800 - фото 1
  • Фен Зубр ФТ-П1800 - фото 2
  • Фен Зубр ФТ-П1800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен Зубр ФТ-П1800
3 360 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х8
Вес, кг.
1.27

Описание товара Фен Зубр ФТ-П1800

Данная модель характеризуется улучшенной конструкцией с ламинарным воздушным потоком, усовершенствованным нагревательным элементом и керамическим изолятором, образующими качественный продукт для генерации горячего воздуха.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт

Отзывы о товаре Фен Зубр ФТ-П1800




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель характеризуется улучшенной конструкцией с ламинарным воздушным потоком, усовершенствованным нагревательным элементом и керамическим изолятором, образующими качественный продукт для генерации горячего воздуха.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Зубр ФТ-П1800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...