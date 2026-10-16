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Термопистолет Makita HG6030K купить с доставкой в Москве
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Термопистолет Makita HG6030K

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Термопистолет Makita HG6030K - фото 6
Термопистолет Makita HG6030K - фото 7
Термопистолет Makita HG6030K - фото 8
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Термопистолет Makita HG6030K - фото 10
Термопистолет Makita HG6030K - фото 11
Термопистолет Makita HG6030K - фото 12
Термопистолет Makita HG6030K - фото 13
Термопистолет Makita HG6030K - фото 14
Термопистолет Makita HG6030K - фото 15
Термопистолет Makita HG6030K - фото 16
Термопистолет Makita HG6030K - фото 17
Термопистолет Makita HG6030K - фото 18
Термопистолет Makita HG6030K - фото 19
Термопистолет Makita HG6030K - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Мощность, Вт
1800
Максимальная температура
500 град.
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 1
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 2
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 3
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 4
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 5
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 6
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 7
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 8
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 9
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 10
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 11
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 12
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 13
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 14
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 15
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 16
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 17
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 18
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 19
  • Термопистолет Makita HG6030K - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термопистолет Makita HG6030K
4 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
29
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
50 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
10
В кейсе
да
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
500 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х10
Вес, г.
600

Описание товара Термопистолет Makita HG6030K

Технический фен Makita HG6030K – универсальный инструмент, позволяющий справляться с широким спектром строительных и ремонтных работ. Благодаря интенсивному нагретому потоку воздуха он позволяет удалять лакокрасочные покрытия, отогревать обледенелые предметы, а также выполнять сушку. Данная модель оснащена ступенчатой регулировкой температуры в диапазоне 50-600°C и двумя скоростными режимами воздушного потока. В комплекте с Makita HG6030K поставляются сменные насадки и практичный кейс, в котором удобно хранить и транспортировать все принадлежности. Инструмент работает от электросети.



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Отзывы о товаре Термопистолет Makita HG6030K




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
29
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
50 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
10
В кейсе
да
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Максимальная температура
500 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Makita HG6030K – универсальный инструмент, позволяющий справляться с широким спектром строительных и ремонтных работ. Благодаря интенсивному нагретому потоку воздуха он позволяет удалять лакокрасочные покрытия, отогревать обледенелые предметы, а также выполнять сушку. Данная модель оснащена ступенчатой регулировкой температуры в диапазоне 50-600°C и двумя скоростными режимами воздушного потока. В комплекте с Makita HG6030K поставляются сменные насадки и практичный кейс, в котором удобно хранить и транспортировать все принадлежности. Инструмент работает от электросети.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопистолет Makita HG6030K - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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