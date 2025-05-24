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Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д купить с доставкой в Москве
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Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д

6 Отзывы
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Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 1
Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 2
Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 3
Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 4
Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 1
  • Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 2
  • Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 3
  • Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 4
  • Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 100 руб.  6 460 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д
4 100 руб. -37%
6 460 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х8
Вес, кг.
1.42

Описание товара Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д

Данная модель характеризуется улучшенной конструкцией с ламинарным воздушным потоком, усовершенствованным нагревательным элементом и керамическим изолятором, образующими качественный продукт для генерации горячего воздуха.



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Отзывы о товаре Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально целое работает. как и на сколько его хватит время покажет
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен. Много насадок. Регулируется температура
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Стрижов Никита Дмитриевич

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Пользуюсь при установке авто чехлов. Купил себе второй, чтобы не такскать из помещения в помещение.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Фёдор К.

Достоинства:


Комментарий:
зубр есть зубр,только вот если бы кейс шел с ним тогда было бы просто ПУШКА
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, легкий и удобный! "Жарит" супер, температура выставляется кратно 10



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
8
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Ширина, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель характеризуется улучшенной конструкцией с ламинарным воздушным потоком, усовершенствованным нагревательным элементом и керамическим изолятором, образующими качественный продукт для генерации горячего воздуха.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально целое работает. как и на сколько его хватит время покажет
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен. Много насадок. Регулируется температура
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Стрижов Никита Дмитриевич

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Пользуюсь при установке авто чехлов. Купил себе второй, чтобы не такскать из помещения в помещение.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Фёдор К.

Достоинства:


Комментарий:
зубр есть зубр,только вот если бы кейс шел с ним тогда было бы просто ПУШКА
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен, легкий и удобный! "Жарит" супер, температура выставляется кратно 10


Фен технический Зубр Профессионал ФТ-П2000 М2Д - стоимость товара 4100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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