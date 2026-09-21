Технический фен Metabo HG 16-500 1600Вт темп.300/500С (601067000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690147
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
20
Дополнительные насадки в комплекте
нет
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
500 °C
Максимальный объем выдуваемого воздуха
450
Минимальная температура
300 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
240
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Технический фен Metabo HG 16-500 1600Вт темп.300/500С (601067000)
Технический фен Metabo HG 16-500 – это многофункциональный инструмент, который за счет горячих потоков воздуха может использоваться для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
20
Дополнительные насадки в комплекте
нет
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
500 °C
Максимальный объем выдуваемого воздуха
450
Минимальная температура
300 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
240
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
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Регулировка температуры
есть
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Технический фен Metabo HG 16-500 – это многофункциональный инструмент, который за счет горячих потоков воздуха может использоваться для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры
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Теги товара: с регулировкой температуры
Технический фен Metabo HG 16-500 1600Вт темп.300/500С (601067000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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