Top.Mail.Ru
Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К
3 880 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
30
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
60 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
350
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х10
Вес, кг.
2.04

Описание товара Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К

Строительный фен, потребляемая мощность: 1800 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 60 °C, макс. температура: 550 °C, кейс в комплекте



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт

Отзывы о товаре Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
30
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
550 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
500
Минимальная температура
60 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
350
Мощность, Вт
1800
Питание
от сети
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный фен, потребляемая мощность: 1800 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 60 °C, макс. температура: 550 °C, кейс в комплекте


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный фен Зубр ФТ-П1800 К - данный товар вы можете купить по цене 3880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...