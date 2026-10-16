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Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С купить с доставкой в Москве
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Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С

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Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 1
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 2
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 3
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 4
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 5
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 6
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 7
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 8
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 9
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 10
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 11
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 12
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 13
Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Мощность, Вт
1600
Максимальная температура
500 град.
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 1
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 2
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 3
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 4
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 5
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 6
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 7
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 8
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 9
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 10
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 11
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 12
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 13
  • Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С
5 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
30
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
10
В кейсе
да
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
500 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С

Технический фен Makita HG5030K позволяет за счет интенсивного нагрева обрабатываемых поверхностей удалять лакокрасочные покрытия, отогревать обледенелые предметы, а также выполнять процесс сушки. Данная модель оснащена ступенчатой регулировкой температуры в диапазоне 350-500°C и двумя скоростными режимами воздушного потока. Инструмент работает от электросети и характеризуется кабелем длиной 2.3 м. В наборе с Makita HG5030K поставляются сменные насадки (щелевая, рефлекторная, защитная) и кейс для удобного хранения всех принадлежностей.



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Отзывы о товаре Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
30
Дополнительные насадки в комплекте
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
350 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
10
В кейсе
да
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Развернуть
Максимальная температура
500 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Makita HG5030K позволяет за счет интенсивного нагрева обрабатываемых поверхностей удалять лакокрасочные покрытия, отогревать обледенелые предметы, а также выполнять процесс сушки. Данная модель оснащена ступенчатой регулировкой температуры в диапазоне 350-500°C и двумя скоростными режимами воздушного потока. Инструмент работает от электросети и характеризуется кабелем длиной 2.3 м. В наборе с Makita HG5030K поставляются сменные насадки (щелевая, рефлекторная, защитная) и кейс для удобного хранения всех принадлежностей.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Технический фен Makita HG5030K 1600Вт темп.350-500С - стоимость товара 5860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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