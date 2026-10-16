Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С
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Характеристики
Описание товара Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С
Технический фен Makita HG6530VK – это профессиональный инструмент для выполнения различных работ при воздействии горячих потоков воздуха. Благодаря своим особенностям данная модель может стать отличным выбором для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. В основе Makita HG6530VK используется нагревательный элемент мощностью 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 50 до 650°C. Для удобства использования предусмотрена плавная регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 550 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Инструмент поставляется в фирменном кейсе и с набором насадок.
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Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
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