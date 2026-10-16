Top.Mail.Ru
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 1
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 2
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 3
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 4
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 5
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 6
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 7
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 8
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 9
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 10
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 11
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 12
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 13
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 14
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 15
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 16
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 17
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Мощность, Вт
2000
Максимальная температура
650 град.
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 1
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 2
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 3
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 4
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 5
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 6
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 7
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 8
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 9
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 10
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 11
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 12
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 13
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 14
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 15
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 16
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 17
  • Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
29
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
50 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
10
В кейсе
да
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
650 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х11
Вес, кг.
2.17

Описание товара Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С

Технический фен Makita HG6530VK – это профессиональный инструмент для выполнения различных работ при воздействии горячих потоков воздуха. Благодаря своим особенностям данная модель может стать отличным выбором для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. В основе Makita HG6530VK используется нагревательный элемент мощностью 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 50 до 650°C. Для удобства использования предусмотрена плавная регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 550 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Инструмент поставляется в фирменном кейсе и с набором насадок.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
29
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
50 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Ширина, см
10
В кейсе
да
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
650 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Технический фен Makita HG6530VK – это профессиональный инструмент для выполнения различных работ при воздействии горячих потоков воздуха. Благодаря своим особенностям данная модель может стать отличным выбором для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. В основе Makita HG6530VK используется нагревательный элемент мощностью 2000 Вт, благодаря которому диапазон рабочих температур может варьироваться в пределах от 50 до 650°C. Для удобства использования предусмотрена плавная регулировка интенсивности нагрева. Также в данной модели установлен производительный вентилятор, за счет которого максимальный воздушный поток может достигать 550 л/мин. Кроме того, строительный фен отличается удобством использования, что обусловлено легким и эргономичным корпусом, выполненным из высококачественных материалов. Питание инструмента осуществляется от сети 220 В при помощи кабеля длиной 2 м. Инструмент поставляется в фирменном кейсе и с набором насадок.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Технический фен Makita HG6530VK 2000Вт темп.50-650С - по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...